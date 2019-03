NBC News teatas USA kaitseametnikele viidates esimesena, et tavaliselt kevadel aset leidvad õppused Foal Eagle lõpetatakse.

Foal Eagle'i näol on tegemist kahe liitlase suuurimate regulaarsete ühisõppustega, vihastades alati Pyongyangi, mis on nimetanud neid invasiooni ettevalmistamiseks. Varem on sellesse kaasatud 20 000 Lõuna-Korea ja umbes 30 000 Ühendriikide sõdurit.