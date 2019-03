Trumpi kampaaniajuhi advokaadid paluvad kohtult leebust

"Härra Manafort tunnistab, et kohus on teda kohelnud õiglaselt, ta nõustub vandemeeste otsusega ning kahetseb tõeliselt oma käitumisviisi," märkisid nad.

Advokaadid juhtisid tähelepanu, et Manafortil ei ole varasemaid rikkumisi olnud ning tema tervis on pärast üheksat vanglas veedetud kuud vilets.

Manafort on üks seitsmest endisest Trumpi kaastöötajast ja tippnõunikust, kes on saanud süüdistuse eriprokurör Robert Muelleri meeskonnalt, kelle juurdlus Venemaa võimalikust sekkumisest 2016. aasta valimistesse ja kokkumängust Trumpi kampaaniameeskonnaga on ilmselt lõpusirgel.