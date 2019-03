Video: Saksa õpilased tegid kliimamuutuse vastu protestimiseks koolist poppi

Kuueteistaastane Rootsi tüdruk esines jaanuaris Davosi majandusfoorumil ning ütles äri- ja valitsusjuhtidele: «Ma tahan, et satuksite paanikasse. Ma tahan, et te tunneksite hirmu nagu mina iga päev.»

Hamburgis kandsid õpilased merevee taseme tõusule osutavaid plakateid nagu «Marsi nüüd, või pead hiljem ujuma», aga ka «Kliima muutub, miks meie ei muutu?» ja «Aitab ettekäänetest, on aeg maailm päästa».

Thunberg kannustas Saksa õpilasi vihaseks jääma ja võitlust jätkama. «Jah, me oleme vihased. Oleme vihased, sest vanemad põlvkonnad jätkavad meie tuleviku varastamist,» ütles neiu Hamburgi meeleavaldajatele.

Tema sõnul on poliitikud ja võimul olevad inimesed pääsenud juba liiga kaua kliimakriisi vastu midagi ette võtmata. «Aga me hoolitseme selle eest, et nad enam ei pääseks. Jätkame koolistreike, kuni nad teevad midagi,» sõnas neiu.