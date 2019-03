«Teie valimisjaoskonnas polegi politseinikke!»

Põhjus, miks neli Itaalia võimupartei Viie Tähe Liikumise parlamendisaadikut ning samasse populistlikku erakonda kuuluv siseministeeriumi asekantsler tee Eestisse ette võtsid, pole muidugi selles, et nad oleksid teada tahtnud, kui hästi on turvatud valimisjaoskond Keilas või Paldiskis. Eelkõige soovisid nad näha imelooma nimega e-hääletus.

Nii on mõistetav, et valimisjaoskondade külastamine seltskonnal silma ehk üleliia särama ei pane. Pärimise peale, miks otsustasid nad valimiskomisjoni välja pakutud marsruutide seast näiteks Haapsalu või Paide asemel valida just Keila-Paldiski tuuri, tuleb Brescia pressinõunikult Michele De Vitiselt nobedalt aus vastus: «See oli Tallinnale kõige lähemal.