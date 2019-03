Rootsi ei takista ISISe ridades võidelnud kodanike naasmist

Rootsist on ISISega liitunud umbes 300 inimest, kellest pooled on juba tagasi pöördunud ning poolsada inimest on saanud lahingutes surma. See tähendab, et konfliktipiirkonnas peaks olema sadakond Rootsist pärit ISISe liiget. Süüria põgenikelaagrites on ekspertide hinnangul 20-30 Rootsi kodakondsusega vanemate last.