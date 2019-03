Aasta Skripalide mürgitamisest: kuhu on uurimine viinud?

Närvimürgi ohvrid

4. märtsil 2018 leiti Salisbury kesklinnast pargipingilt kokku kukkununa mees ja naine. Peagi selgus, et tegu oli Vene topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Juliaga ning ei kulunud kaua, kui ilmnes, et nad olid mürgitatud närvimürgiga Novitšok, mis viitas selgelt, et rünnaku toimepanijaid tuleb otsida Venemaalt.