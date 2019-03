Mehhiko vabandas narkokartellile antud noorte inimeste perekondade ees

Narkokartelliga Jalisco Uus Generatsioon koostööd teinud korrumpeerunud kohalikud politseinikud toimetasid viis noort inimest ekslikult narkokaubitsejatele, arvates, et tegu on rivaalitseva kartelli liikmetega. Kartell tappis noored ning põletas nende surnukehad.

Veracruzis on viimase kümnendi jooksul kadunuks jäänud üle 5000 inimese.

Selle nädala alguses palus García vabandust 2016. aastal mõrvatud noorte inimeste perekondadelt ning tunnistas, et politsei ja organiseeritud kuritegevuse kokkumängu ei suudetud piisavalt ruttu peatada. Kuriteoga seoses on vahistatud 21 inimest, nende hulgas kaheksa Veracruzi politseinikku.

Massihauast leiti sadade inimeste säilmed. Usutakse, et tegu on kohaga, mida kasutasid laipade peitmiseks nii narkokartellid kui ka korrumpeerunud politseinikud.

Viie noore kadumise järel väitsid kohalikud võimud, et neil oli sidemeid organiseeritud kuritegevusega. Tänaseks on leitud, et toonased väited olid alusetud.