India tänavakrantsist sai politsei eliitüksuse pommikoer

Politseinikud mõtlesid algselt krantsi koduloomaks võtta ning oma baasis hoida, kuid tuli välja, et Asha haistmismeel on vähemalt sama hea kui teenistuses kasutatavatel tõukoertel. Akadeemia direktori sõnul läbis Asha pool aastat kestnud koolituse lihtsa vaevaga ning lõhkeaine ja narkootikumide avastamine polnud endise tänavakoera jaoks mingi probleem.

«Tema tulemused olid tõukoertest paremad. Ta suutis hüpata pea kahe meetri kõrgusele ja ületada tõkkeid,» ütles direktor. Lisaks on Asha näidanud märkimisväärset kiirust.

Uskumatult heade tulemuste tõttu otsustati, et Ashast saab esimene segavereline koer, kellel on võimalik liituda India politsei pommirühmaga. Tänaseks on temast saanud 30-liikmelise eliitüksuse täieõiguslik liige.