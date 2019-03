Tõmošenko nõuab Tõmošenko eemaldamist valimisnimekirjast

«Pöördun praegu esimest korda avalikult Ukraina presidendi poole. Kui teil, härra president, on vähemalt mingid au ja väärikuse riismed ja lugupidamine oma ameti vastu, siis võtke otsekohe oma kloon Tõmošenko, Juri Volodõmõrovitš presidendikandidaatide seast välja ja tõmmake valimissedelitest maha,» ütles Tõmošenko täna pressikonverentsil.

Erakonna Batkivštšõna juhi kinnituse kohaselt on tema nimekaimu Juri Tõmošenko presidendikandidaadiks esitamise taga presidendi administratsioon.

«See on alandav poliittehnoloogia, mis hävitab Ukraina presidendi väärikuse. Selle eesmärk on eksitada valimisjaoskonnas inimesi, kes on närvis või prillid koju unustanud ja panevad ekslikult linnukese minuga samanimelise Juri Volodõmõrovitš Tõmošenko taha,»ütles endine peaminister.