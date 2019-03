Donbassi staartankist hüppas Ukraina poolele

Kurikuulsa naistest koosneva tankiüksuse komandör Svetlana Drjuk andis pühapäeval Ukraina telekanalis 1+1 teada, et on otsustanud rindejoonest Kiievi poolele üle minna. Ka edastas ta tõsise hoiatuse, et Moskva võib plaanida Ukraina vastu täiemahulist sõda.