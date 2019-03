Merkel keeldus USA ettepanekust saata Saksa sõjalaevad Kertši väina

Allikad märkisid, et Merkel kavatses koordineeritult Prantsusmaaga saata sinna laevarühma üksikmanöövrina, kuid Porošenko väitis, et küsimuse lahendamiseks sellest ei piisa ning tagada tuleb pidev läbipääs väinast.

USA on Mustale merele saatnud hävituslaeva USS Donald Cook ning öelnud, et NATO ja USA väed on oma kohalolekut tugevdanud, et Putinile signaal saata.