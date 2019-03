Hispaania politsei päästis vanuri kahtlase surma järel õuduste majast kaks pensionäri

Hispaania politsei jõudis õuduste majana kirjeldatud hooneni pärast seda, kui Saksa politsei palus abi, et leida 101-aastane sakslanna Maria Babes.

Hispaania politseiametnikud leidsid Babesi ühest Chiclana de la Frontera nimelises linnas asunud hooldekodust. Vanaldane naine oli väga haige ja pärast tema haiglaandmete uurimist asusid ametnikud otsima inimesi, kes tema eest enne hooldekodusse toimetamist hoolitsesid.

Juurdluse käigus leiti, et üks Kuuba-Saksa päritolu paar oli Babesiga Tenerifel tuttavaks saanud ning veennud vanurit nendega Lõuna-Hispaaniasse tulema. Politsei sõnul kasutas paar samu võtteid teistegi haavatavate inimeste ärakasutamiseks.

Kui Babes oli piisavalt terve, et rääkida, kirjeldas ta politseinikele, kuidas Kuuba-Saksa paar teda kuid ühes üüritud majas kinniseotuna hoidnud oli. Babesile teadmata müüs paar tema maja Tenerifel ja võttis tema pangakontolt enam kui 160 000 eurot.

Päev enne seda, kui politseinikud mehe ja naise vahi alla jõudsid võtta, veensid kahtlusalused Babesi hooldekodust nendega lahkuma. Viis tundi hiljem oli ta surnud.

«Surm oli imelik, arvestades, et samal hommikul filmiti temast video, kus ta oli hea tervise juures ja mängis hooldekodu jõuluhommikusöögil tamburiini,» seisi Hispaania politsei avalduses.

Babesi surma järel lahangut läbi ei viidud, sest Saksa-Kuuba paar nõudis kohest kremeerimist. Matusebüroo juhataja ütles politseile, et pidas imelikuks, et paar Babesi tuhka ei soovinud, sest väitis, et hoolis temast väga.

Kui Hispaania ametivõimud üürimajja jõudsid, leidsid nad eest kaks lennupiletit Kuubale ja dokumendid, mis viitasid veel teiselegi paari üüritud majale. Viimasest avastasid nad ühe vana hollandlanna ja Saksa vanahärra. Nende tervis ja hügieeniline olukord oli äärmiselt halb.

«Nad mõlemad leiti lukustatud tubadest, neid toideti ninatoru kaudu ja neil polnud võimalik liikuda,» kirjutati ametivõimude teates.

Vanurid on nüüd taastumas. Notar, kes Babesi kinnisvara müümise korraldas, kinnitas, et vanaldane hollandlanna oli paberite allkirjastamisel Babesina esinenud.

Kuuba-Saksa paar on vahi all. Uurijad on nende pangakontodelt leidnud 1,8 miljonit eurot, mis sarnaste juhtumite käigus omandatud. Hispaania ametivõimud palusid abi Suurbritannialt, Itaalialt, Saksamaalt ja Kuubalt, et välja selgitada paari täpne vara suurus.