Maduro ütles Caracases oma poolehoidjatele, et ligi 70 protsenti elektrivarustusest oli juba taastatud. «Kui me saime keskpäeval veel ühe küberneetilise rünnaku ühele meie generaatorile, mis töötas laitmatult, ning see häiris ja nullis kõik, mille olime saavutanud,» sõnas Maduro.