Galerii: Tiibeti aktivistid tähistavad ülestõusu 60. aastapäeva

Vähemalt 3000 aktivisti kogunes täna India pealinnas New Delhis meeleavaldusele ja marsile. Ürituse ajaks on tänavatele toodud märulipolitsei.

Tänavatele kleebiti üritusega seotud postreid ja rahvas võttis kaasa Tiibeti lippe, mida nähakse Hiinas kui separatismi sümboleid ja mis on seal seetõttu keelatud. Samuti liikus ringi inimesi, kes olid maalinud enda kehale sõnumi: «Vabastada Tiibet».

Hiina võimu all olevas Tiibeti pealinnas Lhasas puhkesid 2008. aastal tiibetlaste meeleavaldused, mis viisid rünnakuteni kohalike hiinlaste vastu.

Eile avaldasid Hiina võimud teate, milles õigustasid riigi Tiibeti-poliitikat ja tõdesid, et selle kriitikud näitavad üksnes oma Hiinavastast hoiakut.

Riikliku meediaagentuuri Xinhua News Agency eilses juhtkirjas öeldi, et majanduskasv, eluea kasv ja parem haridus Tiibetis lükkavad ümber kriitikute väited, et tiibetlased kannatavad tagakiusamise all.