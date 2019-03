Itaallanna tellis Sitsiilia maffialt eksmehe julma mõrva

«Surnukehade tsementeerimine on Sitsiilia maffia jaoks tavapärane praktika,» ütles Palermo ülikooli ajalooprofessor Salvatore Lupo. «See on väga mõistuspärane tegu, sest kui keha ei leita, muudab see politseijuurdluse aeglasemaks.»

Samas tõdes Lupo, et vahel maffia soovib, et surnukehad üles leitakse, et saata seeläbi sõnumit. «Näiteks, kui ohver tapeti seepärast, et ta lobises midagi politseile, pandi talle pärast mõrva suhu kivi. Kui ta tapeti raha varastamise või ahnuse pärast, asetatasid tapjad tema suguelundite juurde rahatähed,» ütles professor.