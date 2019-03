Norras süüdati rassismis süüdistatud justiitsministri auto

Justiitsministrile on korduvalt tehtud ähvardusi ja tema kodu on sattunud vandaalide ohvriks. Jaanuaris sai ta ähvarduskirja ja tema koduväravas seisnud prügikast süüdati põlema. Tema koduseinale kirjutati sõna «rassist» ja selle juurde joonistati haakrist. Veebruaris avastati ministri auto alt kergestisüttivat vedelikku.

«Temaga on seotud mitmeid vahejuhtumeid, seega on loomulik, et seostame neid omavahel. Uurimine käib, aga seni on vara midagi konkreetset öelda,» ütles politsei pressiesindaja.