Euroopa riigid sulgesid oma õhuruumi Boeing 737 MAX lennukitele

Briti tsiviillennundusamet ütles avalduses pealkirjaga «Boeing 737 MAX lennukitüüp», et otsustas igaks juhuks keelata kõikidele selle lennukitüübi reisilendudele Ühendkuningriigi õhuruumi sisenemine ja sealt väljumine.

«Ohutus on esmatähtis. Kuni kõik kahtlused kõrvaldatakse, käskisin viivitamata sulgeda Saksa õhuruumi kõigi Boeing 737 MAX lennukite jaoks,» ütles ta telekanalile NTV.

Lisaks eelmainitud riikidele on oma õhuruumis selle mudeli lennud keelanud mitu riiki, kaasa arvatud Hiina, Singapur, Austraalia, Malaisia, Brasiilia, Indoneesia, Mehhiko, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Omaan.

Riigid nagu Dubai, India, Itaalia, Kanada, Venemaa ja USA teatasid, et esialgu ei keela selle mudeli lennud, kuid jälgivad uurimist ja on tihedas kontaktis Boeinguga.

TUI, Norwegian ja Turkish Airlines peatasid lennud

Oma Boeing 737 MAX 8 tüüpi lennukite maapinnale jätmisest on teatanud ka mitu lennufirmat.

Saksa ettevõte TUI fly teatas, et hoiab maapinnal kõik oma 15 seda tüüpi lennukit. «Otsustasime maale jätta kõik Boeing 737 MAX 8 lennukid meie lennupargis,» ütles TUI fly kõneisik uudisteagentuurile AFP.

Lennufirmale kuulub 18 sellist lennukit ja need jäävad maapinnale kuni lennundusametid annavad uued suunised, ütles firma tegevjuht Tomas Hesthammer.

Ka Türgi riiklik lennufirma Turkish Airlines jätab ajutiselt oma lennukipargis olevad 12 Boeing 737 MAXi maapinnale. «Kuniks 737 MAXi ümbritsevas ebakindluses on loodud selgus, võtame me need lennukid kommertslendudelt ära alates 13. märtsist,» teatas lennufirma juht Bilal Ekşi.