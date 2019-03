Joonistuskonkurss „Laulupidu 2069“ ootab noorte pilte tulevikulaulupeost

Konkursi ühe kaaskorraldaja, Eesti Kunstihariduse Ühingu juht Liia Jungi sõnul on Eesti laulu ja tantsu juubeliaastal lisaks minevikule oluline vaadata ka tulevikku, ja mõelda, mida saaksime teha selleks, et tähistaksime ka laulupeo 200. sünnipäeva. „Konkursil osalemiseks võiksid noored suhelda oma lähedaste, vanemate ja õpetajatega, et uurida, millest laulupeod koosnevad ja kuidas need valmivad. Joonistusele võiks jõuda nii see, mis peab noorte silmis jääma samaks, kui see, mis võiks olla uus, et noored selle ka tulevikus ära tunneksid,“ julgustab Jung noori.