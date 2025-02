Tallinna reaalkooli direktor Ene Saar rääkis Postimehele, et see on hästi suur koostöö õpilaste ja õpetajate vahel. «Meil on kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad, kes oskavad valida häid meetodeid ja strateegiaid. Õpistrateegiatele oleme tähelepanu pööranud juba mitmeid aastaid. Aga koostöö viib ikkagi sihile! Muidugi ka pikaaegne kogemus reaalainetes ning enda täiendamine ka, et see viibki sihile,» rääkis Saar.