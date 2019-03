Austraalia tegi ISISe perede osas karmi otsuse

Peaminister Scott Morrison ütles, et austraallased, kes viivad oma pere sõjatsooni, et võidelda ISISe poolel, vastutavad oma tegude eest ise.

«Suurim tragöödia on see, et need, kes läksid ja liitusid terroristidega, et toetada terrorismi läbi Daeshi, ja võtsid kaasa oma pered sõjatsooni, kus nad võitlevad sisuliselt Austraalia vastu, panid oma lapsed sellesse õudsesse olukorda,» ütles Morrison.