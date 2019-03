Briti parlament hääletas teise referendumi korraldamise vastu ja toetas Brexiti edasilükkamist

Alamkojas toetas teise referendumi korraldamist vaid 85 saadikut ja vastu hääletas 335. Otsus ei ole siduv valitsuse jaoks, mis on nii või teisiti teise referendumi korraldamise vastu.

ELi ametnikud on varem mõista andnud, et Suurbritannia võib saada ühekordse ajapikenduse vormis lisaaega, et leppida kokku korrapärases lahkumiskavas.