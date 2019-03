Vene võimud takistavad ligipääsu NKVD arhiividele

Eelmisel suvel hoiatas Prudovski, et võimud on andnud salajase korralduse hävitada Gulagi vangide isiklikud toimikud kohe pärast seda, kui nende salastatuse aeg ehk 80 aastat läbi saab. Venemaa siseminister ütles, et väide ei vasta tõele ja hävitamisele lähevad vaid need failid, millest on tehtud digikoopiad ning nende vangide failid, kes polnud poliitilistel põhjustel kinni peetud.