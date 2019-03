Teeme ära, minu arm! Maitalgud ootavad kultuuriväärtuslikke paiku korrastama

Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta projektijuhi Sten Weidebaumi sõnul soovitakse talgutega tuua tähelepanu kõigile kohalikele kultuuriväärtuslikele paikadele, mis on seotud laulu- ja tantsupeoga või on inimestele kodukandis olulised. „See on hea võimalus valmistuda juubelipeoks ning taasavastada oma kodukandiga seotud kultuurilugu ja suurkujusid,“ rääkis Weidebaum.