Gore: USA läheneb kliimamuutuste teemal poliitilisele nihkele

Endine asepresident Al Gore usub, et USA on lähenemas poliitilisele nihkele kliimamuutuste küsimuses ning Valgesse Majja pürgivad demokraadid pakuvad valijatele võimalust asendada presidendiametis vabariiklane Donald Trump probleemiga võitlemisele pühendunud poliitikuga.

Demokraat Gore, kellest on saanud pärast Ühendriikide 2000. aasta presidendivalimiste kaotust vabariiklasele George W. Bushile üks maailma tuntumaid eestkõnelejaid kliimamuutustega võitlemise asjus, ütles reedel uudisteagentuurile AP-le, et vähemalt kümme demokraatide nominatsiooni püüdlevat poliitikut on nimetanud kliimamuutuste vastast tegevust oma prioriteediks.

"Me vajame uut presidenti, kes oleks südame ja hingega pühendunud kliimakriisidele," lausus Gore Atlantas oma vabaühenduse Climate Reality Project koolituskonverentsil.

"Mul on väga hea meel, et paljud demokraatide kandidaadid on öelnud selgelt, et just sedasi kavatsevad nad võidu korral valitseda," lausus aastatel 1993-2001 USA demokraadist presidendi Bill Clintoni asepresidendina töötanud Gore.

Tema sõnul on Trumpi presidentuur "mitmes mõttes kahetsusväärne", kuid presidendi avalik põlgus teadusringkondades valitseva konsensuse suhtes inimtegevuse põhjustatud globaalsest soojenemisest sunnib paljusid mõõdukaid ja isegi mõnesid konservatiive selles küsimuses liberaalide vaadetele lähemale liikuma.

Avalik arvamus muutub nii kiiresti, et uus president võib leida tõsisteks sammudeks vajaliku poliitilise muskli, sõnas Gore. "Isegi need, kes olid varem harjunud seda eitama, ütlevad nüüd, et neil on sellest kõrini," lausus ta, viidates merevee taseme tõusule, põudadele ning "kord tuhande aasta jooksul" tormide sagenemisele.

Endise asepresidendi sõnul ei ole kliimamuutustega võitlemisega kaasnevad kulutud ületamatud. Esimeste sammudena tuleb tühistada maksusoodustused fossiilkütuste tööstusharudele ja suunata valitsuse investeeringud päikeseenergia laiendamisse.

Gore tunnustas ka reedel üle kogu maailma rohkem kui 100 meeleavaldust korraldanud noorte protestiliikumist kliimamuutuste vastu.