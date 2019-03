Washingtoni hotellitoast leitud endisel Putini nõunikul murdus surma hetkel kael

Värskelt avaldatud dokumentides seisab, et Putini endisel nõunikul Mihhalil Lesinil murti enne surma või surma hetkel ühes Washingtoni hotellis, toas number 215, kael. Linna koroner oli sunnitud Lesini surma puudutavad dokumendid RFE/RLile edastama, sest nad nõudsid seda kohtu abil, viidates infovabaduse seadusele.

RFE/RL ei leidnud dokumentidest siiski kinnitust, et Lesin mõrvati, kuid need annavad täpse teadusliku ülevaate saladuselooriga varjatud surma asjaoludest.

Ametliku versiooni kohaselt suri 57-aastane Lesin 2015. aasta novembris vigastustesse, mille ta sai hotellitoas purjus peaga mitu korda kukkudes. Kuid juhtunut ümbritseb suur hulk intriige, sest paljudele tundub imelik, et temavanune inimene sureb üksi oma hotellitoas.

Lisaks on puudu osa turvkaamera videost, millele on jäädvustatud tunnid pärast seda, kui Lesinit viimati elusana nähti. Politseiraport, mis lõpuks tema surma kohta avaldati on väga hõre.