Ministrid: Briti valitsus ei pruugi Brexiti-lepet uuesti hääletusele panna

«Oleks raske õigustada hääletuse korraldamist, kui te teate, et te kaotate selle,» ütles kaubandusminister Liam Fox Sky Newsile. «Me toome leppe tagasi ainult juhul, kui me oleme kindlad, et piisav arv meie kolleege...on valmis seda toetama, et me saaksime selle parlamendist läbi,» sõnas rahandusminister Philip Hammond BBC-le.

«See tähendab, et me ei kavatse lihtsalt jätkata selle uuesti esitamist, kui me ei ole nihet saavutanud,» lausus rahandusminister.

Hammond möönis, et valitsusel ei ole veel lahkumisleppe läbiminekuks hääli koos. «See töö käib ja mõistagi räägime me päris paljude kolleegidega sellest, missugune võiks olla edasiliikumistee.»

Leiboristide liider Jeremy Corbyn: «Me ei toeta üldse Theresa May kokkulepet, sest peame seda silmaklappidega Brexitiks, mis teeks meie majandusele tohutut kahju.»

Briti parlamendi alamkoda toetas neljapäeval suure häälteenamusega Euroopa Liidult Brexiti asjus vähemalt kolme kuu pikkuse ajapikenduse küsimist. Teisipäeval oli alamkoda lahkumisleppe teist korda maha hääletanud.

Briti valitsus teatas soovist lahkumislepe hiljemalt järgmise nädala kolmapäeval kolmandat korda hääletusele panna lootuses, et heakskiidu saamise korral saaks May taotleda järgmise nädala Euroopa Ülemkogul ELi liidritelt Brexiti lühikest edasilükkamist.

Kui lepet heaks ei kiideta, terendab Brexiti pikem edasilükkamine.

Brexiti-vastane meeleavaldus Londonis. FOTO: Tim Ireland / AP

Mõned Euroopa ministrid on pakkunud välja Brexiti edasilükkamise 2020. aasta lõpuni.

Sedavõrd pikk ajapikendus annaks Suurbritanniale aega otsustada selle üle, kas säilitada ELiga palju lähedasemed sidemed või pöörata Brexit uue rahvahääletuse kaudu tagasi.

Nendesse võimalustesse suhtuvad ELi ametnikud pooldavalt ning neid toetab ka opositsiooniline Briti Tööpartei, kuid mitte valitsev Konservatiivne Partei.

ELi 27 liikmesriigi liidrid arutavad Brexiti valikuvõimalusi 21.-22. märtsil peetaval tippkohtumisel.

May hoiatas täna parlamendiliikmeid, et kui need tema Brexiti-lepet ei toeta, on võimalik, et riik ei lahku EList veel palju kuid, kui üldse.

Brexiti-toetajad meeleavaldusmarsil Londonisse. FOTO: DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Peaminister kirjutas ajalehes Sunday Telegraph, et kui saadikud toetavad tema lepet enne neljapäevast Euroopa Ülemkogu, taotleb ta EList lahkumiseks lühikest tehnilist ajapikendust.

May tunnistas, et see ei ole ideaalne tulemus, kuid midagi, mida britid aktsepteeriksid, kui see viiks kiire Brexitini.

«Alternatiiv, kui parlament Brexitit selleks ajaks heaks ei kiida, on palju hullem,» kirjutas peaminister, lisades, et pikema edasilükkamise korral peab Suurbritannia ilmselt osalema ka maikuistel europarlamendi valimistel.

May konservatiivide ägedalt ELi vastane tiib vihkab lahkumisleppe sätteid, mis ähvardavad jätta Suurbritannia tähtajatult seotuks bloki kaubandusreeglitega.

Tooride Põhja-Iiri unionistidest koalitsioonipartnerid aga kardavad piirkonna majanduslikku lahtirebimist ülejäänud Ühendkuningriigist.

Jeremy Corbyn. FOTO: Andrew Milligan / PA Wire/PA Images

Tööpartei on seni ajanud Brexiti küsimuses mitmemõttelist poliitikat ja püüdnud samal ajal esile kutsuda valimisi, mis võiksid konservatiivid võimult tõrjuda.

«Me ei toeta üldse Theresa May kokkulepet, sest peame seda silmaklappidega Brexitiks, mis teeks meie majandusele tohutut kahju,» ütles leiboristide liider Jeremy Corbyn Sky Newsile.

Opositsioonijuht ütles, et Tööpartei võib joonduda sel nädalal ettepaneku taha korraldada Brexiti edasilükkamise korral uus referendum.