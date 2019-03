Hollandi võimud said Utrechti arvatava trammiründaja kätte

«Kuulsin just, et kahtlusalune, keda me jahtisime, peeti kinni,» teatas Utrechti politsei juht Rob van Bree õhtul pressikonverentsil, kui see oli peagi lõppemas. Kahtlusaluse kinnipidamist kinnitas ka Hollandi terroritõrjeteenistuse juht Pieter-Jaap Aalbersberg, kelle sõnul langetasid ametivõimud kinnipidamise tõttu Utrechtis ohutaset, mis oli kõrgeimal ehk viiendal tasemel.