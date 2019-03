Britid saavad paluda Brexiti edasilükkamist kuni tund enne lahkumistähtaega

ELi juhid loodavad, et Briti peaminister Theresa May tuleb neljapäeval ELi tippkohtumisele plaaniga, kuidas saada lahkumislepe ratifitseeritud enne 29. märtsi.

«Arvan, et kõik eelistavad seda teha ametlikul moel,» lausus ametnik. Ta rõhutas, et edasilükkamine vajab ELi riikide üksmeelset heakskiitu.

«Aga õiguslikust vaatenurgast ütleksin, et mitte päris üks minut enne keskööd, aga pisut varem,» lausus ta. «Arvan, et kõik eelistaksid selgust.»

May ja tema 27 ELi liikmesriigi kolleegid sõlmisid novembris lahkumisleppe, mis näeb kuningriigile ette kahe aasta pikkuse üleminekuperioodi. Samas on Briti parlament kaks korda keeldunud lepet heaks kiitmast ning plaan on üritada uuesti, kuigi Brexitini on vähem kui kaks nädalat.