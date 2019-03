Hollandi trammitulistamine võis olla terrorirünnak

Prokuröride sõnul avastati tulistaja autost kiri, mis viitab terrorimotiivile.

«Praeguseks on selge, et terrorimotiivi võetakse väga tõsiselt. See kahtlustus tugineb kirjale, mille leidsime tulistaja autost teiste asjade hulgast,» öeldi politsei ja prokuratuuri ühisavalduses.

Eilse rünnaku järel võeti vahi all kolm inimest, keda politsei täna üle kuulata kavatseb. Rünnaku peamine kahtlusalune on 37-aastane türklane Gokmen Tanis, kes väidetavalt avas eile Hollandi linnas Utrechtis trammis tule ja tappis kolm inimest. Rünnakus sai viga veel viis inimest.

Lisaks Tanisele kuulavad võimud üle veel kaht meest, keda kahtlustatakse seotuses rünnakuga. Mehed vahistati eile hilisõhtul.

«Rääkides kolmest kahtlusalusest, kes eile toimunud rünnakuga seoses vahistati, saame öelda, et nad on endiselt vahi all ja seisavad endiselt silmitsi kahtlustusega,» ütles Utrechti linna politsei Twitteris.

Lisaks sellele, et rünnaku uuritakse kui võimalikku terroriakti, ei välista politsei, et tulistamise motiiv oli peretüli.

Oma osa uurimisse lubas anda ka Türgi president Recep Tayyip Erdoğan.

«Mõned väidavad, et tegemist oli perekondliku põhjusega, mõned arvavad, et tegemist oli terrorirünnakuga. Meie julgeolekuamet uurib seda juhtumit. Ma pole veel meie julgeolekuameti juhiga rääkinud,» sõnas president.

Hollandi meedia teatel on rünnaku peamisel kahtlusalusel märkimisväärne kriminaalne minevik ja viimati pääses ta vanglast vaid kahe nädala eest.

Uudisteagentuur NOS teatas, et mõnd mehe pereliiget on seostatud islamiäärmuslaste grupeeringutega, samuti on levinud kuuldused tema ebastabiilse käitumise osas pärast seda, kui ta kahe aasta eest abielu lahutas.

Eile hommikul avati Utrechti linna trammis tuli, rünnakus hukkus kolm ja sai viga viis inimest.