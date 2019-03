ISIS kutsus mošeerünnaku järel üles kättemaksule

«Stseenid kahes mošees surnud inimestest on piisavad, et äratada unest ja sütitada kalifaadi toetajad, kes seal elavad, et nad maksaksid kätte oma religiooni nimel ja oma poegade nimel, kes on hukkunud rünnakutes üle kogu maailma,» lisati üleskutses.