Merkel: Saksamaa ei kärbi kaitsekulutuste tõstmiseks välisabi

Saksamaa jätkab pingutusi kaitsekulutuste tõstmiseks, kuid ei tee seda arenguabi arvelt, ütles Merkel USA kriitikat tõrjudes.

USA nimetas täna murettekitavaks Saksamaa eelarvekava, mille põhjal tõusevad kaitsekulutused järgmisel aastal, kuid langevad seejärel taas.

President Donald Trump on korduvalt rünnanud Saksamaad ja teisi NATO liitlasi, et need ei täida eesmärki eraldada kaitsekulutusteks kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust.

Saksa rahandusministeerium esitles eile lähiaastate eelarvekava, mille kohaselt kaitsekulutused ulatuvad 2020. aastal 1,37 protsendini SKT-st, kuid langevad 2022. aastaks 1,29 ja 2023. aastaks 1,25 protsendini.

USA suursaadik Richard Grenell kommenteeris plaani sõnadega: «NATO liikmed on selgelt lubanud liikuda 2024. aastaks kahele portsendile lähemale, mitte kaugemale.»

«Juba ainuüksi see, et Saksa valitsus kaalub niigi vastuvõetamatute sõjalise valmisoleku kohustuste vähendamist, on murettekitav signaal Saksamaa 28-le NATO liitlasele,» lisas Grenell.

Grenelli noomitus ärritas Berliini. Sotsiaaldemokraatide parlamendiliige Carsten Schneider nimetas avaldust diplomaatiliseks läbikukkumiseks ja liberaalse FDP liige Wolfgang Kubicki nõudis koguni diplomaadi väljasaatmist.

Merkel jäi diplomaatilisemaks, tõrjudes kriitikat sõnadega, et Berliin pöörab tähelepanu nii välisabile kui sõjalistele kulutustele.

«Me oleme alati öelnud, et liigume kahe protsendi suunas ja et 2024. aastaks jõuame me 1,5 protsendini,» sõnas ta.

«Ma mõistan, et sellest Ameerika presidendile ei piisa ning ei piisa ka paljudele Euroopa liitlastele,» tõdes Merkel ning rõhutas, et Saksamaa kaitsekulutused tõusid eelmisel aastal 45 miljardilt dollarilt 50 miljardini, kuid majanduskasvu tõttu jäi see kõigest 1,23 protsendini SKT-st.