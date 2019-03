Kaigastega mehed ründasid Kreekas afgaani lapsi

«Linnaametnikud mõistavad ühehäälselt hukka haavatavate ja kodumaalt põgenenud inimeste vastu suunatud vägivalla. Need inimese on läbi elanud sõjakoledusi. Me loodame, et ründajad ei ole meie kogukonna liikmed, vaid tulid siia väljaspoolt,» ütles linnavalitsus avalduses ja rõhutas, et Konitsa on alati põgenike suhtes välja näidanud vastuvõtlikkust.