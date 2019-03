Pihkva tüdruku abipalve Putinile tõi kaasa murelaviini

«Mul on väga hea ema,» kirjutas Tasja presidendile. «Ta töötab Sebeži haiglas medõena. Palgad on haiglas liiga madalad, mispärast peab ta töötama kahes vahetuses. Siiski aitab mu ema veel teisi inimesi.»

«Ma tõesti armastan oma ema ja näen, kui raske tal on. Aita meid, palun,» kirjutas tüdruk. «Palun tee mu emale kingitus – väike traktor või mullaharimismasin – selleks, et teha ema elu lihtsamaks ja kasutada meie aiamaad paremini. Me peame ema eest hoolitasema. Me tõesti vajame traktorit. Siis meil saaks olla rohkem vagusid ja ema ei peaks pärast tööpäeva nii palju kaevama, et peaaegu kokku kukub. Oleksin väga tänulik, kui saaksite mulle helistada, räägiksin siis teile kõigest.»