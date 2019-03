Burundi koolitüdrukud saadeti presidendi pildi sodimise eest vangi

Ühe tüdruku isa mõistis laste vangistamise ja kohtuprotsessi hukka ja ütles, et nad on juba praegu hirmul ja lõpetanud söömise.

«Burundis leiab aset nii palju tõsiseid kuritegusid, seetõttu on traagiline, et laste üle peetakse kohut ohutute kritselduste pärast,» ütles inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch (HRW) esindaja Lewis Mudge. «Võimud peaksid keskenduma tõsiste kuritegude toimepanijatele selle asemel, et panna koolilapsi sirgelduste eest vangi.»