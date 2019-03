Ukraina julgeolekuteenistus andis uimastiärikatele tõsise löögi

«Sanktsioneeritud läbiotsimiste käigus Kiievis Osokorkõ eramus said korrakaitsjad kätte varustuse uimastite valmistamiseks, üle kümne kilogrammi psühhotroopset ainet PVP, viis kilo mefedrooni üle viie kilo amfetamiini, mis maksavad mustal turul umbes 20 miljonit grivnat (üle 700 000 dollari),» edastas SBU.

SBU tuvastas, et maja kasutati lisaks laborile ka uimastite veebipoena. Selle lehekülg asus varjatud süvaveebis. Psühhotroopseid aineid valmistati ka välisturule.

«Praeguseks on tabatud kolm uimastirühma liiget,» seisis teates.

«Kiiranalüüs näitas, et leitud pulbri näol on tegemist kokaiiniga,» teatas SBU ametlikus avalduses. «Aine kogukaal on 257 kilogrammi ja selle eeldatav väärtus mustal turul ulatub 51 miljoni dollarini.»