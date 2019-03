Afganistanis langes kaks USA sõdurit

NATO missioon Resolute Support ei täpsustanud sõdurite isikut, öeldi vaid, et sõjaväelased hukkusid operatsiooni käigus. Operatsiooni sisu ei täpsustatud.

«Vastavalt USA kaitseministeeriumi poliitikale avalikustatakse lahingutegevuses hukkunud sõdurite nimed 24 tundi pärast seda, kui lähisugulaste teavitamine on lõpule viidud,» märkis NATO.

Ameeriklaste kaotused on märgatavalt vähenenud alates 2014. aasta lõpust, mil Afganistani väed võtsid NATO lahingüksustelt üle riigi julgeoleku tagamise.

Afganistani valitsus kurdab, et on kõnelustelt kõrvale jäetud, paljud afgaanid aga kardavad, et Ühendriikide enneaegne lahkumine võib Talibani tagasi võimu juurde aidata.