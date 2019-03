Valge Maja: Mueller esitas justiitsministrile kauaoodatud uurimisraporti

«Järgmised sammud on justiitsminister Barri teha ja me ootame selle protsessi edasist kulgemist. Valge Maja ei ole eriprokuröri raportit saanud ning teda ei ole selle sisust briifitud,» ütles Trumpi pressiesindaja Sarah Sanders avalduses.

Ehkki raport on salajane, ütles justiitsminister William Barr kirjas kongressile, et võib selle «põhilised» järeldused «sel nädalavahetusel» kokku võtta.

Barr ütles, et konsulteerib oma asetäitja Rod Rosensteini ja Muelleriga, et teha kindlaks, missugust osa raportist on võimalik kongressile ja avalikkusele avaldada.