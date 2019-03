Kasahstani pealinn nimetati meeleavalduste saatel Nur-Sultaniks

Kasahstani pealinna nime on muudetud juba mitmel korral. Alguses kandis see nime Tselinograd. Kasahstani iseseisvumise järel nimetati see Akmolaks. Kui pealinn 1997. aastal Almatõst põhja poole koliti, muudeti Akmola nimi Astanaks, mis tähendabki kasahhi keeles pealinna. Nüüdsest kannab linn Nur-Sultani nime.