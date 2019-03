Briti saadikud soovivad May tagasiastumist

Mõned Konservatiivse Partei parlamendisaadikud on teatanud, et võivad Brexiti lepet toetada, kui saavad olla kindlad, et May ei jää vastutama Euroopa Liiduga peetavate edasiste läbirääkimiste eest.

Väljaande Sunday Times sõnul kaaluvad saadikud peaministri tagandamist, et asendada May ajutise kohusetäitjaga kuniks hiljem sel aastal uus valitsusjuht valitakse.

Seni ei ole selge, kes võiks May koha üle võtta, sest partei siseselt on Brexiti toetajate ja EL-i jäämise pooldajate ridades toetus erinevatele kandidaatidele.

Sunday Timesi sõnul võib May asemikuks saada asepeaminister David Lidington, kes kuulub EL-i jäämise pooldajate leeri. Väljaande Mail on Sunday teatel oleks konsensuslik valik hoopis keskkonnaminister Michel Gove, kes pooldab euroliidust lahkumist.

Ühe valitsuse vanemametniku sõnul piisaks Brexiti leppe läbisurumiseks sellestki, kui May protsessist kõrvale astuks.

May saavutatud lahkumislepe on juba kahel korral parlamendihääletusel põrunud ning peaminister on märkinud, et viib leppe tuleval nädalal uuesti parlamenti vaid juhul, kui sellele on piisavalt toetust.

Valitsus on eitanud, et May oleks nõus ametist lahkuma või et tema asemel võiks Brexiti küsimustega asuda tegelema asetäitja.

Parteideülene parlamendisaadikute rühm üritab läbi suruda alternatiivsete meetmete arutelu kolmapäevasel istungil. Valitsuse allikate sõnul on tõenäoline, et see algatus võib läbi minna.

Lähipäevade jooksul on lisaks May leppele õhus kuni kuus võimalust, mille toetamise üle parlament saaks hääletada: artikkel 50 tagasivõtmine ja Brexiti tühistamine, uue referendumi korraldamine, May lepe pluss tolliliitu jäämine, May lepe pluss jäämine tolliliitu ning ühisturule, vabakaubandusleppe sõlmimine või EL-ist leppeta lahkumine.

Sel nädalal nõustusid EL-i liidrid pikendama Brexiti tähtaega vähemalt 12. aprillini. Kui May lepe tuleval nädalal heakskiidu saavutab, pikendatakse lahkumise tähtaega 22. maini.