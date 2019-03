Mida Muelleri uurimine Trumpi kohta paljastas?

Ehkki USA demokraadid on nõudnud Muelleri raporti täielikku avaldamist, siis esialgu tuleb rahulduda justiitsministri neljaleheküljelise kokkuvõttega, mille põhjalt on võimalik esimesed kokkuvõtted teha. Toome siinkohal välja neli olulist punkti Barri kokkuvõttest.

Kokkumängu polnud

«Kokkumängu polnud» on Trump uurimise jooksul lõputult korrutanud. Nüüd on selge, et vähemalt siinkohal president ei valetanud. Raportis seisab: «Uurimise järel ei leitud, et Trumpi kampaaniameeskond oleks seotud vandenõudega või oleks Venemaa valitsusega valimistesse sekkumist koordineerinud.»

Donald Trump. FOTO: Alex Brandon / AP / Scanpix

Venemaa sekkus valimistesse

Muelleri uurimisest selgus, et Venemaa mõjutas 2016. aasta presidendivalimisi peamiselt kahel viisil

Esmalt tehti seda läbi Peterburi trollivabriku Internet Research Agency (IRA) ning teiseks läbi Venemaa valitsuse poolt korraldatud häkkimisoperatsioonide, mille kaudu koguti andmeid valimistulemuse mõjutamiseks. Eriprokurör esitas süüdistusi nii Vene trollivabrikuga seotud isikutele kui ka häkkeritele.

Õigusemõistmise takistamine

Ehkki Trumpi jaoks on uurimistulemuste avalikustamine suureks võiduks, ei jõutud lõplikule seisukohale küsimuses, kas Trump takistas õigusemõistmist või mitte. Demokraadid usuvad, et endine Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey vallandati selleks, et juurdlust segada.

«Kuigi see raport ei leia, et president oleks kuriteo sooritanud, ei vabasta see teda ka süüst,» tsiteeris Barr Muelleri raportit.

Uurimine numbrites

Eriprokurör Mueller palkas uurimise läbiviimiseks 19 advokaati, keda toetasid 40 FBI agenti, luureanalüütikud, kohtueksperdid ja teised asjatundjad. Esitati rohkem kui 2800 kohtukutset, korraldati pea 500 läbiotsimist, paluti tõendeid 13 välisriigilt ning intervjueeriti umbes 500 tunnistajat.

Robert Mueller. FOTO: TASOS KATOPODIS / AFP / Scanpix

---