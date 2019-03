India hävitas raketiga satelliidi

«Hetk tagasi tulistasid meie teadlased alla Maa-lähedasel orbiidil tiirelnud satelliidi,» ütles Modi oma esimeses telepöördumises rahvale alates 2016. aasta lõpust. «See on India jaoks uhke hetk.» Satelliit tiirles raketitabamuse hetkel 300 kilomeetri kõrgusel Maast.

Modi sõnul tähendab see, et India tõusis kosmose vallas kõrgliigasse. Indiast sai USA, Venemaa ja Hiina järel neljas riik, kes on suutnud satelliidi alla tulistada.