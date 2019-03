Demokraadid nõuavad Muelleri raporti avalikustamist teisipäevaks

Washingtonis on kasvamas skepsis pühapäeval avaldatud Barri neljaleheküljelise kokkuvõtte suhtes, kus märgitakse, et uurimine ei leidnud tõendeid president Donald Trumpi valimiskampaania kokkumängust Venemaaga.

Samas hindavad eksperdid, et kõige olulisem osa raportist käsitleb hoopis suhete võrgustikku Trumpi meeskonna ja Vene osapoole vahel.

Marylandi osariigi demokraadist esindaja ja esindajatekoja järelevalvekomitee esimees Elijah Cumming väljendas eile pettumust, et Barril läheb raporti avalikustamisega nädalaid, mitte päevi.

«Presidendil on nüüd nädalaid aega oma võiduga juubeldada,» ütles Cummings. Ta märkis, et teiste seas suundub juurdluse tulemusel vangi Trumpi ihuadvokaat Michael Cohen. «Cohen läheb vangi, president juubeldab.»

Justiitsminister ütles senati justiitskomitee esimehele Lindsey Grahamile, et ta vaatab Muelleri raporti üle ja eemaldab sealt salastatud andmed, et raport Kongressile avaldada.

Graham ütles, et rääkis teisipäeval Barriga, kes väljendas valmisolekut anda senati komitee ees tunnistusi pärast raporti esitlemist Kongressile.

Trump on öelnud, et on nõus raporti täieliku avalikustamisega.