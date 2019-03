Rammsteini kritiseeritakse koonduslaagrivideo pärast

Juudigrupid ja teised organisatsioonid nimetasid videot maitsetuks ja vastuvõetamatuks. Saksa valitsuse antisemitismiametnik Felix Klein ütles ajakirjale Bild, et ansambel on ületanud punase joone.

«See on maitsetu loomevabaduse kuritarvitamine,» leidis ametnik.

Bänd ja selle plaadifirma keeldusid 35-sekundilist klippi kommenteerimast ja ei ole selge, mis sõnumit see kandma pidi või kuidas see on seotud seniavaldamata loo lüürikaga.