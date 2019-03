Trumpi valitsus lubas saudidega salaja tuumatehnoloogiat jagada

Saudi kuningriigil on plaanis rajada vähemalt kaks tuumajaama, mille projekti peale konkureerivad mitmed riigid, nende seas USA, Lõuna-Korea ja Venemaa.

Kokku on kuus USA ettevõtet saanud loa teha eeltööd enne laiema tuumakoostöö alustamist. USA energeetikaministri Rick Perry sõnul on ettevõtted palunud administratsioonil hoida heakskiitu salajas. Perry ei täpsustanud, mis firmadega on tegu.