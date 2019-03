Briti parlament lükkas Theresa May leppe järjekordselt tagasi

Briti alamkoja saadikud andsid lahkumisleppe vastu 344 ja poolt 286 häält. See on veel üks löök peaministrile, kes on kaotanud kontrolli nii oma valitsuse kui ka Brexiti üle – eriti pärast seda, kui ta lubas lahkumisleppele toetuse saamise korral ametist tagasi astuda.