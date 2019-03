«Ainult pime ei näe Ukrainas muutusi!»

Postimees kohtus Kiievis kolme perega, et uurida, mis on nende elus viie aastaga muutunud, miks on president nii kõvasti rahva toetust kaotanud ja miks nad on ikkagi tema selja taga.

Roman Selivatšov (42) on ikooni- ja mööblimaalija, kes loeb ennast madalama keskklassi hulka ja kel on neli last. Elab suvilast ümber ehitatud elumajas ja sõidab kümme aastat vana SsangYongi universaaliga. Osales aktiivselt viimases Maidani revolutsioonis 2014. aastal.

Oleksandr Š. (51) kaupleb ühel Kiievi äärelinna turul metallkaupade ja tööriistadega, kuigi on hariduselt loomaarst. Tal on kolm last ja ta peab ennast ots otsaga kokku tulevaks. Elab äärelinnas kolmetoalises korteris ja sõidab päevi näinud Renault’ga. Osales 2004. aastal esimeses Maidani revolutsioonis, mis tõi võimule president Viktor Juštšenko. 2014. aastal tema Maidanil enam ei käinud.