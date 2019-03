Khashoggi tapjad said väljaõppe USAs

Washington Posti andmeil on treeningprogramm pärast jõhkrat tapmist peatatud. Khashoggi tapeti eelmisel aastal Istanbulis asuvas Saudi Araabia konsulaadis ning selleks andis USA luureasutuste andmeil käsu Saudi kroonprints Mohammed bin Salman isiklikult.

Washington Posti teatel kardavad USA ametnikud, et Saudi kroonprintsist on saamas Saudi versioon Saddam Husseinist ehk autoritaarne uuendaja.

Ignatiuse artikli kohaselt on ilmnenud ka uusi detaile Khashoggi viimsetest minutitest Istanbuli Saudi Araabia konsulaadis. Tema sõnul võis täpsema mõrvaplaani välja mõelda printsi endine nõunik Saud al-Qahtani, kes korraldas riigi nimel salaoperatsioone. Türgi prokurörid taotlesid detsembris Qahtani vahistamismäärust mõrva planeerimise eest, kuid Saudi Araabia ütles, et ei anna meest välja.

Khashoggi sisenes Saudi Araabia konsulaati Istanbulis eelmise aasta 2. oktoobril, et korda ajada abiellumise jaoks vajalikud paberid. Väidetavalt salvestati mehe viimased minutid Türgi luure poolt hoonesse paigutatud «lutikate» abil.

Salvestise mahakirjutust lugenud Saudi allika sõnul taheti Khashoggi algselt röövida ja tagasi Saudi Araabiasse toimetada, et ta kinni pidada ning ülekuulamine korraldada.

Mahakirjutuse kohaselt sisenes Khashoggi konsulaati, kus ütles Mutrebile, et ta ei kavatse Saudi Araabiasse naasta. Siis oli kosta karjatust, mille kutsus tõenäoliselt esile see, et Khashoggist haarati kinni.