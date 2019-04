Ajalooline sündmus: Jaapanis kuulutati välja uus keiserlik ajastu

Uue ajastu nime esitles esmaspäeval Tokyos valitsuskabineti peasekretär Yoshihide Suga, kelle sõnul valiti nimi Jaapani vanimast luulekogumikust Man'yōshū. Tegu on esimese korraga, kui keiserliku ajastu nimi on valitud Jaapani klassikalisest kirjandusest, sest varasemate ajastunimede kanji märgid (üks mitmest Jaapani kirjasüsteemist) pärinevad kõik klassikalisest Hiina kirjandusest.

Peaminister Abe pole veel jõudnud uue ajastu nime selgitada (ta teeb seda millalgi hiljem päeval), kuid kanji märk 令 (rei) tähendab umbes tegutsemist või käsku (või ka õnne) ja 和 (wa) tähendab harmooniat, rahu ning Jaapani vaimsust. Reiwa ajastu saab olema Jaapani ajaloos 248. keiserlik ajastu, mille üle on arvet peetud Hiina kalendrit kasutades juba 645. aastast saadik. Moodsal ajal on iga ajastu kestnud ühe keisri valitsemisaja.

Reiwa ajastu saabumine lõpetab 30 aastat kestnud Heisei ajastu (tõlkes: saavutama rahu), mis algas 1989. aasta kaheksandal jaanuaril, mil troonile oli päev varem asunud keiser Akihito. Reiwa ajastut eristab oma neljast eelkäijast (Heisei, Shōwa, Taishō ja Meiji) tõsiasi, et see kuulutati välja ajal, mil vana keiser on veel elus. Nimelt teatas keiser Akihito 2016. aastal, et soovib esimese keisrina üle 200 aasta troonilt tagasi astuda seoses oma kõrge vanusega, mis ei pruugi tal lasta täita enam oma kohustusi. Tema moodsad eelkäijad on valitsenud surmani.