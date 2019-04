Venezuela lühendas tööpäeva pikkust

Venezuelas on elektrikatkestustega harjutud, kuid märtsikuus omandasid need täiesti uued mõõtmed. Nõrk infrastruktuur, vähesed investeeringud ja kehv hoolduskvaliteet tähendavad, et suure tõenäosusega jätkuvad katkestused ka tulevikus. Lisaks on riigist viimase aasta jooksul on riigist lahkunud 25 000 energiasektoris töötanud inimest, mis tähendab, et eksperte on oluliselt puudu.