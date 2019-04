Briti terrorist: ma ei teadnud, et ISIS nii paha on

26-aastane Hamza väidab, et poleks viis aastat tagasi ISISega liitunud, kui oleks tegelikkust teadnud. Times kirjutab aga, et nurka surutud terrorist võib lihtsalt üritada pääseda ning käitub seetõttu oportunistlikult.

«Oli mitmeid kordi, mil ma mõtlesin, et panen asjad kokku ja lähen minema. Oli mitmeid kordi, mil ma üritasingi pakkida ja lahkuda, aga reaalsuses pole see nii lihtne,» ütles terrorist BBC-le. «ISISes langetab kõigi inimeste kohta otsuseid väike grupp, kuhu kuuluvad väga suured kalad. Need võivad olla elu ja surma otsused või otsused, mis muudavad inimeste elusid täielikult,» sõnas ta.